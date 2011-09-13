Двомісячна дочка Бекхемів очолила свій перший рейтинг

Двомісячна дочка Девіда і Вікторії Бекхем, Харпер Севен Бекхем була названа найголовнішою знаменитістю, молодшою 25 років за версією журналу InStyle.

На другому і третьому місцях опинилися сини Гевіна Росдейл і Гвен Стефані, Зума і Кінгстон. 5-річна Сурі Круз посіла четверте місце, а на п`ятому - 9-річний художник Кірон Вільямсон, якого називають "міні-Моне".

Також в сотню увійшли: 17-річний Джастін Бібер, 18-річна Майлі Сайрус, 15-річна Лурдес Леон, 25-річна Леді Гага та інші. Соте місце зайняла Аманда Сейфрід.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем народила дочку в липні цього року. Також у подружжя Бекхемів є троє синів: 12-річний Бруклін, 8-річний Ромео і 6-річний Круз.

ТСН