"Віце-міс Всесвіт" Олеся Стефанко живе в гуртожитку

Володарка титулів "Міс Україна Всесвіт" і "Віце міс Всесвіт" Олеся Стефанко живе в звичайному студентському гуртожитку при юридичній академії на вулиці Піонерській в Одесі.

Стефанко ділить житло ще з двома сусідками. Це стандартний номер з окремим санвузлом, трьома ліжками, тумбочками, поличками для книг, письмовим столом і холодильником, пише Комсомольська правда в Украине.

Як розповів комендант гуртожитку Сергій Григорович, Олеся - акуратна мешканка, в кімнаті у неї завжди чистота і порядок. Сусідки-Оля Лейбик і Юлія Гік про перемогу своєї кращої подруги знають: вони поставили будильник на 4 ранку, щоб подивитися конкурс, а потім зідзвонювалися з нею, щоб привітати.

"По телефону вона сказала, що шалено щаслива, але дуже втомилася", - говорить Юлія.

Ліжко зліва біля вікна належить Олесі. На стінах плакати з зображенням Нью-Йорка і Парижа, а на холодильнику - фотографії двох подруг з Олесею і магнітики, які "міс" привозила як сувеніри з Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Рима. Є тут і магнітик з грізним написом - "На ніч не жерти!".

"Олеся завжди дотримувалася здорового способу життя і нам радила, не їсти на ніч, солодким не захоплюватися. Вранці бігає у парку і іноді на роликах катається", - розповідає Ольга.

"Ще вона любить читати. Причому літературу вибирає більше з філософським змістом або з пізнавальним. Віддає перевагу книгам Паоло Коельо, а на день народження попросила подарувати щось із Фрейда. Вона брала книжку з собою у поїздку в Лас-Вегас, де проходила фотосесія для майбутнього конкурсу", - ділиться Юлія.

У той же час у такої розумниці і красуні коханого немає.

"Олеся завжди говорила, що для неї зараз головне - навчання. А перш, ніж вийти заміж, потрібно самій чогось досягти. Звичайно, як у кожної дівчини, у неї є прихильники, але якихось серйозних відносин не було", - розповіла Юля.

ТСН