В Москві пройде День освіти і науки України в Росії

16 вересня до Москви з Києва прибуде потяг з працівниками сфери освіти для проведення Дня освіти і науки України в Російській Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, згідно з програмою візиту українська делегація прибуде до Москви о 8.00.

У рамках заходу пройдуть зустрічі керівників Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України з керівниками Міністерства освіти і науки Російської Федерації, а також зустріч керівників регіональних органів управління освітою України з керівниками регіональних органів управління освітою РФ, зустріч представників Київської міської державної адміністрації, а також районних управлінь освіти м. Києва з Департаментом освіти м. Москви.

Крім того, пройдуть окремі зустрічі працівників дошкільної освіти, працівників середньої освіти, працівників позашкільної (додаткового) освіти, працівників початкової і середньої професійної освіти.

Під час зустрічі працівників вищої освіти, в якій планується участь представників близько 20-30 освітніх установ (здебільшого виші, які співпрацюють на підставі укладених договорів) планується створити Асоціацію вишів-партнерів. Передбачається, що одночасно чи трохи раніше пройдуть творчі зустрічі керівників університетів-партнерів у містах Санкт-Петербург, Ростов, Бєлгород, Казань.

Водночас у рамках зустрічі представників університетської науки пропонується обговорити питання організації заходу, передбаченого Програмою російсько-української співпраці в гуманітарній сфері на 2011-2012 роки: «Сприяння встановленню і розвитку партнерських зв`язків між дослідницькими університетами Російської Федерації і України».

Крім того, пройдуть зустрічі представників педагогічної науки України з представниками Російської академії освіти, а також представників Національної Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти з представниками Академії підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки працівників освіти.

Під час зустрічі в Інституті загальної історії Російської академії наук пройде презентація, присвячена підготовці спільного російсько-українського навчального посібника з історії Росії і України для вчителів середньої школи.