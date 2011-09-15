Польща значно спростила видачу віз для українців

Польща виключила низку документів з переліку необхідних країнцям для отримання віз.

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на газету "Дело".

Нововведення стосується як багаторазових бізнес-віз (досить тільки оригіналу листа-запрошення), так і туристичних (вистачить частково оплаченої броні готелю).

Тепер потрібно подавати тільки паспорт, анкету, фото, страховку і оплачену бронь готелю (або лист-запрошення).

Як відомо, загальна кількість виданих українцям шенгенських віз збільшилася в 2010 році на 70 тисяч і склала близько 1,1 мільйона. Крім цього, частка виданих багаторазових віз (мультивіз) перевищила показники минулих років і досягла 27,26% від загального числа всіх виданих віз.