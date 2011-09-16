У Луцьку пройде фестиваль вистав за п’єсами Лесі Українки

У Луцьку 17-22 вересня вперше відбудеться фестиваль вистав за п’єсами Лесі Українки. Він доповнить низку заходів, які проводяться в області з відзначення 140-річчя від дня народження Лесі Українки та 100-річчя з дня написання драми-феєрії “Лісова пісня”.

Організаторами фестивалю виступили Управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації, Волинський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка та Волинський академічний обласний театр ляльок, за підтримки Міністерства культури України, Волинської ОДА, обласної ради при творчому сприянні Національної спілки театральних діячів України, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

У фестивалі візьмуть участь 16 професійних театрів з різних областей України,.

Учасники фестивалю зможуть відвідати літературно-меморіальний музей-садибу Лесі Українки у с. Колодяжне Ковельського району та музей “Лісової пісні” в урочищі Нечимному.