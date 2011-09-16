ВВС-Україна відновлює свою книжкову премію

Сьогодні на львівському Форумі видавців головний редактор ВВС-Україна оголосила про те, що в 2011 році знову відбудеться вручення премії «Книга року ВВС». Нагадаємо, раніше з’являлась інформація про те, що премія 2010 року була останньою.

«Книга року ВВС» відзначає найкращу прозову україномовну книжку, видану з вересня минулого року по вересень поточного. До журі ввійшли літературознавець Віра Агеєва, депутат Ольга Герасим’юк, журналіст Андрій Куликов, письменниця, журналістка і координатор журі Світлана Пиркало та літературний критик Ірина Славінська.

– Літературні премії сьогодні в Україні, на жаль, часом стають чи не єдиною можливістю для письменника отримати гроші за свої книжки, – говорить письменник Юрко Іздрик.

– Але важко сказати, щоб премії чітко впливали на зростання популярності письменника, продаж його книжок, – додає Юрій Винничук.

Як вплине «Книга року ВВС» на життя і творчість нового лауреата, ми зможемо дізнатися не раніше грудня цього року. Саме тоді має відбутися вручення нагороди.