У мультфільму «Ну, постривай!» з`явилося продовження

На мультфільмах про пригоди Зайця і Вовка - героїв «Ну, постривай!» - виховувалося не одне покоління нашої країни. Перша серія проекту була знята ще в 1969 році, через двадцять років цей «міні-серіал» був відзначений Державною премією СРСР. Але до початку 90-х його виробництво припинилося, через що засмутилося багато дітей і батьків. А буквально на днях у рамках першого Міжнародного кінофестивалю імені Андрія Тарковського «Дзеркало», який проходив у місті Іванові, відбувся прем`єрний показ 19-го і 20-го випусків мультфільму «Ну, постривай!».

Нові серії було знято сином прославленого режисера В’ячеслава Котьоночкіна - творця «пригод Вовка і Зайця» - Олексієм. Вовка в нових випусках озвучив відомий сатирик-пародист Ігор Христенко, чиїм голосом говорили Єльцин, Зюганов та інші політики в програмі «Кукли» на НТВ. За Зайця говорила актриса Ольга Зверева.

За словами Олексія Котьоночкіна, швидше за все, це будуть останні випуски «Ну, постривай!», оскільки герої мультфільму, наприклад, Вовк-хуліган, який захоплюється Висоцьким, явно застаріли. Проте зараз йдуть переговори про створення нового мультфільму. Його сюжет буде цілком окремий від попередніх випусків, хоча герої виконані в тому ж стилі. Зараз обговорюється, чи буде це серіал або повнометражний фільм у форматі 3D-анімація.

А нові випуски незабаром збирається показати глядачам російський канал СТС.

За матеріалами Комсомольська правда