Яремче готується до XVII Міжнародного гуцульського фестивалю

27-29 липня у Яремче на Івано-Франківщині проходитимуть XVII Міжнародний гуцульський фестиваль та святкування 220-ої річниці міста над Прутом.

У програмі першого фестивального дня — науково-практична конференція і представлення художників та їх робіт в дарунок міста – ювіляра Яремче. Про це 17 липня УНІНу повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

Об 11.00 28 липня –урочисте відкриття XVII Міжнародного гуцульського фестивалю, конкурсні програми колективів-учасників та мистецькі програми гостей фестивалю, творчі зустрічі в селах Яремчанщини, показ моделей гуцульського строю на майдані Свободи, конкурс на кращий гуцульський костюм, кращий традиційний гуцульський транспорт з нагородженням їх переможців, показ відеопродукції «Яремне — гуцульська перлина», масове гуляння.

29 липня вранці-святкове Богослужіння біля храму Різдва Івана Хрестителя , гуцульські спортивні забави, гала-концерт переможців 17-го Міжнародного гуцульського фестивалю на центральній сцені з врученням дипломів та подяк

О 16.00 — урочисте закриття 17-го Міжнародного гуцульського фестивалю, передача фестивальної естафети делегації міста Вижниця з Буковини. А також гала-концерт за участю зірок української естради.

У концерті з нагоди Дня міста Яремче візьмуть участь група «ВВ, Руслана, Ані Лорак, Віталій Козловський, Богдан Сташків, Ірина Лончина, Микола Савчук,», «Гайдамаки», «Світязь», «Дзвони», «Ватра», Н2О».

З 24.00 до 5.00 30 липня-нічна святкова дискотека «Гуцулія ся бавить» у міському Будинку культури.