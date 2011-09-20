Під опіку ЮНЕСКО можуть потрапити вісім дерев'яних церков України

Для внесення до списку ЮНЕСКО відібрали 8 українських дерев`яних церков. Про це повідомив провідний науковий фахівець інституту "Укрзахідпроектреставрація" (Львів) Василь Слободян.

Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", за його словами, 4 церкви представляють Львівську область, дві – Івано-франківську і дві – Закарпаття.

Кажучи про вимоги ЮНЕСКО, експерт зазначив, що перш за все це ідентичність і інтегральність церковної споруди. Пам`ятник повинен бути побудований з автентичних матеріалів. Друга вимога – повинен бути збережений історичний ландшафт, зокрема, зелені насадження. Третє – про пам`ятник повинна піклуватися держава.

"А якщо пригадати, що за 20 років незалежності України на збереження дерев`яних церков з бюджету не виділено ні копійки, то висновок напрошується сам. Це повинна бути окрема державна програма з певним фінансуванням", – підкреслив пан Слободян.

Він також зазначив, що процедура внесення до списку ЮНЕСКО досить складна: "Повинна бути попередня заявка. Поки – окремо українська і окремо польська – заявки "висять" на сайті ЮНЕСКО ще з січня 2010 року. Там є опис всіх 8 наших пам`яток, загальні дані, аргументація, чому саме вони відібрані".

"Помилково думають, що кошти на збереження пам`яток надає ЮНЕСКО... Ця організація ніколи ніяких коштів не виділяє", – додав він.

На запитання, скільки пам`яток могла б мати Україна в списку ЮНЕСКО, Слободян зауважив: "Важко сказати. Цього року до списку нарешті увійшли митрополичі палати в Чернівцях. Шанс мають стара частина Кам’янця-Подільського та Одеси. Відповідні попередні подання зроблені давно. Але далі за наміри ці міста нічого не роблять".

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