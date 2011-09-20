У Мюнхені стартував Октоберфест

У Мюнхені стартував щорічний німецький фестиваль пива Oktoberfest, куди з`їжджаються десятки тисяч шанувальників цього напою з усього світу.

На наступні два тижні заплановано велику кількість різних заходів, а саме: змагання у вживанні пива, дегустації, кінні скачки, різні концерти і т.д.

Наразі на Терезиному лузі, де традиційно проходить фестиваль, також встановлюються величезні намети, які вміщають до 10 тисяч чоловік кожен. Однак незважаючи на таку місткість, столики там треба замовляти за кілька днів.

Зазначимо, що торік на фестивалі Октоберфест гості випили майже 7 млн. літра пива. Тоді вартість 1-літрового кухля пива, варіювалася від 8 до 8.9 євро. Цього року ціна трохи підніметься і становитиме від 8,7 до 9,2 євро за літр.

За статистикою, пивний фестиваль Oktoberfest збирає близько 5-6 млн. гостей з багатьох країн світу, які з`їжджаються, щоб спробувати неймовірно смачне німецьке пиво. За два тижні випивається величезна кількість пива, з`їдається більше 1,5 млн. смажених сосисок і курчат, а на території проведення свята влаштовується до 200 різних концертних майданчиків і атракціонів. Однак, цього року фестиваль не буде таким грандіозним, як у минулому, коли святкувався двохсотлітній Октоберфест.

Перший Oktoberfest було розпочато, як народне гуляння з нагоди одруження принца Леопольда Першого та принцеси Терези 17 жовтня 1810 в Баварії. Саме тоді в Мюнхені на Великому Лугу було розбито наметове містечко для святкування королівського весілля. У ці дні проводилися різні розважальні заходи, і звичайно ж, було багато-багато пива.

Грандіозне пивне свято Октоберфест проходитиме в Німеччині з 17 вересня по 3 жовтня (10.00-20.00 год).

Українська правда