Висування стрічки Міхалкова на "Оскара" спричинило скандал у Росії

Фільм Микити Міхалкова "Утомленные солнцем-2: Цитадель" може не стати претендентом на здобуття цьогорічної премії "Оскар".

Голова російського оскарівського комітету режисер Володимир Меньшов виступив категорично проти того, щоб Росію цього року на "Оскарі" представляв фільм "Цитадель".

"Він сам представив свій фільм на комісію, що було не дуже коректно. Рік був урожайний -" "Єлена" Звягінцева, "Шапіто-шоу" Лобана, "Жила-була одна баба" Смирнова, є кілька фільмів, які цього року могли претендувати", - сказав Меньшов 20 вересня в ефірі радіостанції" Ехо Москви ".

На його погляд, фільм, який провалився в прокаті і зібрав "зубодробильну критику", - не може представляти Росію у такій престижній премії.

У російський оскарівський комітет входять 10 осіб, серед них Володимир Меньшов, Микита Міхалков, Володимир Наумов, Гліб Панфілов, Кирило Разлогов, Карен Шахназаров, Микола Лебедєв та інші.

ТСН.ua