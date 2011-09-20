Греко-католики закликають не ображати представників інших конфесій

21 вересня, на свято Різдва Пресвятої Богородиці набирають чинності постанови, прийняті Синодом Української Греко-Католицької Церкви, який проходив з в Бразилії з 5 до 10 вересня.

Розповідаючи про перебіг Синоду, Владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, відзначив, що важливою темою, яку розглядав цьогорічний Синод, було питання екуменізму.

За його словами, Секретаріат Синоду отримав пропозиції щодо відносин з іншими конфесіями від Синодального комітету в справах екуменізму, який досі очолював Блаженніший Любомир.

«Ми вдячні за такі прості, але дуже необхідні заходи для оздоровлення відносин між нашими братами й сестрами в Христі. Суть наших настанов – оминати будь-які слова, вчинки, діла, які б могли образити наших співбратів», – наголошує Секретар Синоду.

Він підкреслив, що така поведінка буде виявом «нашої пошани й християнської любові, бо годі говорити про християнську любов там, де існують наклепи, осуди, де висуваються найчастіше безпідставні звинувачення».

«Одне слово, ми, як учні Христові, повинні цього всього уникати, бо інакше ми не наблизимося до заповітної цілі, щоб усі були одним цілим. Крім того, це негативний приклад людям, які спостерігають за нами й кажуть: ось як християни одне одного «люблять». Тому, не чекаючи, як з нами проводитимуться, намагаймося уникати будь-яких слів, учинків, які б якось могли завдати шкоди нашим співбратам чи зранити їхні почуття».

У 25-й постанові Синоду Єпископів УГКЦ 2011 року дослівно сказано таке:

«Для здійснення Христової заповіді «Щоб усі були одно» (Ів. 17, 11):

- закликати всіх вірних УГКЦ до молитви за єдність християн;

- заохочувати вірних, зокрема духовенство, до участі у спільних молитвах з представниками інших Церков і церковних спільнот там, де це можливо, з дотриманням приписів церковного права;

- розвивати діалог у правді й любові з представниками інших Церков і церковних спільнот;

- оминати все, що могло б образити чи завдати шкоду братам і сестрам інших конфесій».

Департамент інформації УГКЦ