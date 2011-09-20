У Києві презентують есеї Чеслава Мілоша

Сьогодні відбудеться презентація книжки есеїв Чеслава Мілоша «Велике князівство літератури», яке вийшло у видавництві «Дух і Літера», організовану Центром польських та європейських студій НаУКМА.

Есеї Нобелівського лауреата впорядкували та переклали відомі бувальці Центру Олена Коваленко та Ірина Ковальчук, належну підтримку дав їм Андрій Павлишин, який не лише переклав частину есеїв, а й написав необхідні коментарі. Вступне слово – Олі Гнатюк.

У програмі заходу передбачено також коротку фільмову несподіванку.

Презентація есеїв Чеслава Мілоша започатковує зустрічі з книжками, які проводитиме Центр у новому навчальному році.

Чеслав Мілош належить до ґрона класиків польської літератури, а водночас до тих письменників, яким польська культура другої половини ХХ ст. завдячує своє модерне обличчя. Зібрані у книжці есеї представляють українському читачеві блискучого інтелектуала Чеслава Мілоша, його духовну біографію, накладену на сітку географічних координат Вільно – Варшава – Париж – Берклі – Краків та співзвучну з найважливішими подіями ХХ століття. Читач знайде у книжці також виразні портрети поетових приятелів і побратимів Єжи Ґедройця, Станіслава Вінценза, Вітольда Ґомбровича, Томаса Венцлови, Йосифа Бродського.

Зустріч відбудеться 20 вересня 2011 р. о 18:00. Місце проведення -- Центр польських та європейських студій НаУКМА, вул. Волоська 10, корп. 6.