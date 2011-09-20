Шкляр вважає, що Ступка поступив ганебно, коли прийняв Героя України

Український письменник Василь Шкляр вважає, що актор Богдан Ступка поступив ганебно, коли зважився прийняти звання Героя України після того, як цього звання позбавили Бандеру.

Про це Шкляр заявив під час творчого вечора у Києві.

"Ця людина каже, що Шухевич і Бандера - не Герої України, а я - Герой України. Це ганебно", - сказав письменник.

Також Шкляр розповів, що із присвоєнням статусу Герой України цього року взагалі вийшов "якийсь казус": це звання дали Борису Бєлашу, російському поетові, котрого, за його словами, не знають навіть у російському письменницькому середовищі.

На творчому вечорі Шкляр також розповів про збір коштів на фільм за його романом Чорний ворон. Відповідаючи на питання із залу, чи діє ще рахунок, відкритий на сайті Холодноярської ініціативи зі збору коштів на зйомки Чорного ворона, письменник повідомив, що рахунок "діючий і чесний, адже кожна роздруківка використання та отримання коштів з нього є в адміністраторів і навіть виставляється на сайт".

"Я хочу, щоб кожна копійка була під контролем, адже знаєте, як часто буває, коли збирають на щось гроші. В Україні вже кошти на церкви збирали, а гроші куди й поділися, пропали...", - сказав письменник.

Він повідомив, що на зйомки кінофільму також збирають кошти в Америці, зокрема, під час останнього візиту в США письменнику запропонували взяти певну суму на зйомки фільму.

"Я сказав, що і руками не доторкнуся до цих грошей. Сказав - відкривайте рахунок і збирайте кошти. Навіть краще, що ці гроші будуть зберігатися не в українських банках, а в американських. До речі, у багатьох штатах США дійсно відкриті рахунки і збирають кошти на екранізацію роману. Тому я не можу балотуватися ні в депутати, ні в інші сумнівні сфери, у мене є рахунки в американських банках", - зазначив Шкляр.

Як повідомлялося раніше, на творчому вечорі Шкляр розповів також, що екс-президент України Віктор Ющенко вважає пріоритетом номер один створення фільму за романом Чорний ворон і обіцяє залучити до роботи над фільмом Мела Гібсона.

Нагадаємо, що 27 серпня 2011 року Богдан Ступка відзначав своє 70-річчя. У зв`язку з цим Президент України Віктор Янукович присвоїв йому звання Героя України, а президент Росії Дмитро Медведєв нагородив українського актора орденом Пошани.

Корреспондент

