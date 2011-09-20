У Києві виступлять Королі танцю

15 і 16 жовтня в Києві на сцені Національної Опери України відбудеться прем`єра нової програми всесвітньо відомого проекту Королі танцю.

П`ятеро королів танцю зберуться на одній сцені, щоб показати відразу шість світових балетних прем`єр, повідомили Корреспондент.net організатори виступу.

Проект Королі танцю - один з найуспішніших міжнародних танцювальних проектів. Проект було створено з ініціативи танцівників Ітана Стіфела і Анхела Коррейї і реалізований продюсером Сергієм Даниляном в лютому 2006 року. Королі танцю отримали найвищу оцінку американської та російської преси.

За п`ять років існування структура і концепція проекту залишилися незмінними. Змінюється тільки склад. При цьому, як зазначають організатори, участь у проекті нових танцівників та хореографів тільки підкреслює один з основних принципів проекту - його відкритість. Основна ідея проекту - показати красу чоловічого танцю, роль якого часто недооцінюють в класичному балеті.

Королі танцю. Опус-3 - це третій варіант оновленої програми проекту, світова прем`єра якого цього разу відбудеться і в Україні.

Учасники проекту:

Денис Матвієнко - прем`єр Маріїнського театру

Іван Васильєв - прем`єр Великого театру

Гійом Коте - прем`єр Національного балету Канади

Девід Холберг - прем`єр Великого театру

Марсело Гомес - прем`єр Американського Балетного театру

Сьогодні Опус-3 перебуває на фінальній стадії створення. Американські компанії Арданов Артистс (Ardani Artists), Центр Мистецтв Сегерстром (Segerstrom Center for the Arts) і креативний директор і продюсер проекту Сергій Данилян готуються показати 6 світових прем`єр в один вечір. 12 вересня хореографи Мауро Бігонцетті, Начо Дуат, Йорма Ело, Евард Клюг, Марко Гекке і Патрік де Бана зібралися в Нью-Йоркському Сіті Центрі для проведення фінальних репетицій з учасниками проекту.

Спеціально для проекту Мауро Бігонцетті і російський кутюр`є Ігор Чапурін приготували унікальні костюми.

Світова прем`єра проекту Королі танцю. Опус-3 відбудеться в Москві 5 жовтня 2011 року. Також програму покажуть в Санкт-Петербурзі, Ризі, Нью-Йорку і Каліфорнії.

15 і 16 жовтня проект Королі танцю. Опус-3 побачать і в Києві.

Корреспондент.net

