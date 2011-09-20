Депутати скасували зимовий час

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 266 із 354 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено установити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Даною постановою визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою відмінено щорічне переведення годинників на зимовий та літній час.

За дану постанову голосували фракції та групи, які входять до парламентської більшості.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував парламенту прийняти проект постанови про зміну порядку обчислення часу на території України – тобто, відмовитися від переведення годинників на зимовий та літній час.

Проектом постанови (реєстр. №8330) пропонується установити на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Довідка УНІАН. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Росії з 1981 року. Це роблять і більшість країн Європи.

Пропозиції про скасування в Україні переходу на літній та зимовий час почали лунати відразу після того, як з такою пропозицією виступило керівництво Російської Федерації.

9 червня 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Документ набуде чинності за 60 днів після підписання.

Російським законом передбачається, що скасування переходу на зимовий час сприятливо позначиться на стані економіки Росії, а також на здоров`ї громадян. Раніше Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово заявляв, що переведення стрілок годинників зв`язане зі стресом і захворюваннями.

15 вересня поточного року Білорусь відмовилась від переходу на сезонний час.