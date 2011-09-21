Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня православні та греко-католики святкують Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називається Другою Пречистою.

Римо-Католицька, Вірменська та більшість Православних Церков світу дотримуються Григоріанського або Неоюліанського календаря і відзначають цю подію на 13 днів раніше, тобто 8 вересня.

Богородиця народилась у немолодого благочестивого пордужжя Іоакима і Анни. Іоаким походив з дому царя Давида, Анна - з роду священиків.

Одного разу до Анни явився ангел Господній і сказав: «Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради Неї благословляться всі роди земні. Наречи Її Марія».

Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась Ангелові і сказала: «Живий Господь Бог мій! Якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Хай воно служить Йому, восхваляючи Його ім`я на все життя».

На святковій іконі відображений саме момент народження Пресвятої Діви. Її мати, праведна Анна, в центрі на високому ложі. Поряд - дружини з дарами, повитуха і служниці, які омивають Богоотроковицю в купелі або вже підносять Її матері. Нерідко зображена і Діва Марія в колисці. Це свято - велика втіха для бездітних пар.