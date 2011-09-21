21 вересня в iсторiї

1799. Розпочався Швейцарський похід Олександра Суворова — героїчний перехід російських військ з Північної Італії через Альпи у Швейцарію.

1812. У Криму закладено Нікітський ботанічний сад.

1841. Відкрито медичний факультет Київського університету. Нині — Український державний медичний університет.

1848. У відповідь на вторгнення австрійських військ із метою придушення угорської революції утворено Комітет захисту батьківщини, який взяв на себе функції уряду.

1913. В Одесі відкрилася державна консерваторія ім. А. Нежданової.

1920. РНК УСРР ухвалив постанову про обов’язкове вивчення української мови у школах з неукраїнською мовою навчання.

1920. Створено Південний фронт для боротьби проти білогвардійської армії Петра Врангеля. Командувачем фронту призначено Михайла Фрунзе.

1940. У Львові відкрився театр опери і балету — перший стаціонарний український оперний театр у західних землях України.

1943. У ході Чернігівсько-Прип’ятської операції війська Центрального фронту визволили Чернігів.

1944. Пішов із життя Олександр Кошиць — український хоровий диригент, композитор, який збирав і записував козацькі пісні на Кубані.

1968. Уперше в історії радянська автоматична станція «Зонд-5», облетівши Місяць, повернулася на Землю.

1971. У Києві розпочався Міжнародній фестиваль науково-популярних фільмів.

1993. Верховна Рада України задовольнила прохання Леоніда Кучми про відставку і звільнила його від обов’язків прем’єр-міністра України.

День