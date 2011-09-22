У Києві відзначають 1000-річчя заснування Софійського собору

У Києві з 21 по 24 вересня проходять святкові заходи з нагоди 1000-річчя заснування Софійського собору.

Як передає кореспондент УНІАН, святкові заходи почалися вчора, 21 вересня, і співпали зі святом Різдва Пресвятої Богородиці.

Учора у національному заповіднику відбулася презентація фільму ”Софія Київська: перше тисячоліття”, що був знятий студією ”Глас”.

Також на території заповідника відкрилась виставка “Пам’ятки сакрального мистецтва XV-XIX століть” – експонати з фондів Києво-Печерського заповідника та Софійської ризниці, деякі з яких представлені на огляд публіки вперше.

Крім того, відбулась церемонія передачі до Націоанального музею у Львові імені А.Шептицького ікони XV ст. «Розп’яття з пристоячими», викраденої у 1984 році з музею та повернутої до України.

Також учора у заповіднику було відкрито відреставровану Браму Заборовського (пам’ятка XVIII ст.), презентовано проект ”Ангели Софії Київської”, а у Митрополичому саду - висаджені дерева.

Сьогодні, 22 вересня, на території заповідника буде відкрито пам’ятну дошку на честь 1000-річчя заснування Софії Київської. Національний банк України презентує ювілейну монету “Софії Київській 1000 років”. Також буде представлено авторський виставковий проект народного художника України Мирослава ОТКОВИЧА - ”Софії Київської - 1000 років”.

У суботу, 24 вересня, на Софійській площі відбудуться урочисті державні заходи.