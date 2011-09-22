Світлана Лобода похрестила 5-ти місячну доньку
12:41, 22 вересня 2011Культура
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У середу, 21 вересня, співачка Світлана Лобода похрестили доньку Евангеліну, яку народила 9 квітня.
Як дізналася газета "Сегодня", хрестили дитину в Свято-Іллінській церкві на Подолі.
Були присутні при дійстві всього кілька найближчих людей, а в куми 28-річна Світлана покликала молодшу сестру Ксенію і друга цивільного чоловіка Андрія Царя.
До речі, раніше Лобода заявляла, що похрестити дочку тільки коли їй вже виповниться півроку, але зробила це трохи раніше.
Нагадаємо, з батьком маленької, танцюристом свого балету Андрієм Царем (його справжнє прізвище - Онищак) Лобода розписуватися, судячи з усього, поки не збираються.
"Ми дуже вільні люди", - зізнавалася Світлана.
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