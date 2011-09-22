У Нью-Йорку відкрився Ісламський культурний центр

Поблизу місця, де стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, відкрили Ісламський культурний центр.

Події присвятили виставку фотографій. На ній представлено майже дві сотні світлин дітей мігрантів з різних країн.

Для відвідувачів акції грав оркестр традиційних близькосхідних інструментів. Ісламський культурний центр містить мечеть, лекційні класи, а також приміщення для спорту, дозвілля та розваг.

Торік в Сполучених Штатах провели кілька масштабних протестів з вимогою скасувати будівництво мечеті на місці терористичних атак 11 вересня 2001-го. Проте, урочисте відкриття центру пройшло спокійно.

Шариф ель-Гамаль, менеджер Ісламського культурного центру: "Дуже добре, що наш центр відкривається саме такою акцією. Ця виставка фотографій відображає всю різноманітність Нью-Йорка. Ми хочем допомогти кожній дитині, кожному мешканцю цього міста".

5 канал