Останні дні Михайла Кононова. Уривки з його неопублікованої книги

ЗМІ продовжують публікувати подробиці трагічної смерті відомого актора Михайла Кононова. Як пише в середу «Комсомольська правда», хвороби, що привели в результаті до смерті популярного актора Михайла Конова, загострилися після того, як він потрапив у неприємну історію, пов`язану з продажем квартири. На актора напали, жорстоко побили, він довго лежав у лікарні. Після цього, за словами очевидців, актор став сам на себе несхожий. Загострилися старі хвороби, стали віднімати ноги. Йому так і не вдалося відновити здоров`я.

Як зазначає "Твой день",, жебрацьких пенсіїй Михайла Івановича і Наталія Павлівни не вистачало навіть на найнеобхідніше. В той же час на лікування актора були потрібні величезні кошти. Подружжю довелося продати свій будинок у Підмосков`ї, який Михайло Іванович будував майже все своє життя. На виручені гроші Кононова помістили спочатку в елітну клініку, потім у гіршу лікарню. Але і ці кошти швидко закінчилися. З кожним разом знаходити гроші на лікування було все важче.

Він хотів жити за містом, як він висловлювався, у власній садибі. І ця "садиба" у нього, нарешті, з`явилася. Але заміське життя почалося надто пізно, коли в актора вже не було сил і здоров`я. Довелося все продати і повернутися у місто.

Зворушливий писар Олексій з "Начальника Чукотки", привабливий Нестор Петрович з "Великої перерви", він був одним з кращих трагікомічних акторів у радянському кіно. Не відзначений нагородами на батьківщині (народним артистом Росії Кононов став лише в 2000 році), він гордився, що в Голлівуді його вважають еталоном радянського артиста. У сьогоднішньому кіно йому гідних ролей не знайшлося, і він віддав перевагу життю сільського відлюдника замість мигтінню у дешевих серіалах.

Він взагалі дуже вибірково приймав пропозиції режисерів, уважно читав сценарій. Довго не погоджувався зніматися у "Великій перерві", тому що йому не подобався сценарій. Тим більше в його акторському багажі вже були "Андрій Рубльов" Андрія Тарковського, "До побачення, хлопчики" Михайла Каліка, "У вогні броду немає" Гліба Панфілова. Проте, на вулиці його впізнавали в основному завдяки строгому, але справедливому, мудрому і романтичному вчителеві історії Нестору Петровичеві.

Останній раз Кононов з`явився на екрані кілька тижнів тому в програмі Андрія Малахова " Пусть говорят". На тлі ситих зірок Кононов виглядав людиною з іншої планети.

Кононов розплакався на кінопробах через огидний сценарій

У 1992 році Михайло Іванович знявся у драмі Андрія Міхалкова-Кончаловського "Ближній круг", блискуче зігравши "сталінського сокола" маршала Климента Ворошилова. Після чого всякий раз відповідав відмовою на всі пропозиції, хоча гроші, за його словами, пропонували чималі.

"Я читаю сценарії і відсахуюся: це щось з області "жахів"! Настільки все непрофесійно і безглуздо, що я не маю права дозволити собі зніматися у такому дурі. В ім`я своїх друзів, яких вже немає в живих. На одній кінопробі я навіть розридався. Усі подумали, що я ридав, "входивши в образ", а я ридав від жаху сьогоднішнього кінематографа, сьогоднішнього телебачення", - пояснював він своє небажання зніматися у кіно.

Лише у 2006 році Кононов зробив виключення і востаннє знявся в серіалі Гліба Панфілова за книгою Олександра Солженіцина "У крузі першому". Останніми роками він жив разом з дружиною Наталією у підмосковному селі Бутирки. Вони були одружені 38 років.

Останні дні в лікарні

У московську лікарню № 20 Михайла Кононова привезли на "швидкій" у кінці червня. Після обстеження акторові поставили діагноз "правостороння пневмонія" і помістили в звичайну палату відділення терапії. За словами лікарів, у нього був дуже важкий стан. "Вік давався у знаки, і взагалі він був дуже слабкий - інвалід II групи, тромбофлебіт, переніс інфаркт", - зазначають у клініці.

Більше двох тижнів лікарі намагалися допомогти Михайлу Івановичеві, але їх зусилля виявилися марними. Раптово наступило погіршення. На тлі пневмонії розвинулися серцева недостатність і тромбоемболія. Актора терміново перевели в кардіореанімацію. 15 липня о 19:00 великий актор впав у кому і більше не приходив до свідомості. Його рятували майже добу, але у понеділок його серце зупинилося. Прощання з Михайлом Кононовим відбудеться 19 липня у ЦКБ о 13:00.

Та все ж, спочатку актор відчув себе краще, він став виходити в коридор і спілкуватися з іншими пацієнтами, розповідав їм смішні історії, анекдоти. Медсестри відділення згадують, як часом чули з палат веселий сміх.

Михайло Іванович часто говорив із сумом у голосі, що хоче дожити хоч би до 70 років. Артист мріяв знятися у хорошому фільмі, щоб заробити гроші на публікацію своїх мемуарів. Медики прагнули порадувати актора його коханим нехитрим делікатесом - усі знали, що Михайлу Івановичеві дуже подобається сирокопчена ковбаса. Приймаючи пригощання, він по-дитячому бентежився і просив його не балувати.

"Він стояв у своїй "характерній" позі: засунувши руки в кишені, трохи закинувши голову, гордий, - згадує один з пацієнтів. - Я відразу дізнався його по очах - з такими ж добрими іскорками, як в молодості".

Книга

Після роботи над серіалом "У крузі першому", який вийшов у 2003 році, Кононов зайнявся написанням своїх мемуарів. У них він розповідав про дружбу з Олегом Далем і Віктором Павловим. Своїм улюбленим режисером Кононов називав Гліба Панфілова, а актрисою – Інну Чурікову. Актор кілька разів намагався віддати рукопис уже написаної книги в різні видавництва, але діставав відмову - скрізь потрібні були великі гроші. Мемуари народного артиста Кононова залишилися неопублікованими у вигляді макету.

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"Щось завжди допомагало мені виходити з різних переробок. Мій ангел?.. Хто ти? Можливо, образ ікони, що примарилася мені в дитинстві під час операції. Або нескінченна любов, милосердя і жалість до людей, хто не зміг пересилити страх перед стихією або злою людиною?.."

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"Про багато російських акторів писали книги, мемуари. Моє завдання – пізнати до кінця свою суть у боротьбі єства духу й плоті, вплив на мій характер людей, що самовіддано пройшли життєвий шлях, мужньо й чесно".

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"У багатосерійці "Велика перерва" був зібраний весь колір чотирьох поколінь акторів, починаючи від популярних народних до тих, які щойно закінчили театральні училища. Мені доводилося виправдовувати фантасмагоричні ситуації і нісенітний текст. Про "Велику перерву" багато писали, і з успіхом вона пройшла за кордоном. Ось такої сили таланти були у той час у Росії. Будь-яка маячня в їхньому виконанні виглядала милою і привабливою, а головне – щирою".

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"Ну, ось і відкрили залізну завісу горезвісну. Почалася у країні безмежна свобода. Тут тобі і приватизація, і ваучеризація, "веселі ігри пірамід". У злодійському світі була така фраза: "Бери більше – тягни далі". Кінематограф став на догоду глядачеві ліпити фільми під американські стандарти: секс, насильство, фальшиві бойовики. Багато талановитих режисерів не пішли на компроміс, і хвиля самодіяльності захлеснула екрани кінотеатрів, і особливо телебачення".

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"Через два дні я дістався до своєї клініки в Москві. Мій лікуючий лікар, оглянувши всі мої удари і синяки на руках, оголосив, що такі випадки відомі і що мене бив професіонал. Вони часто так б`ють, щоб потім жертва пішла з життя від природного розриву якогось органу. І стала кричати, щоб негайно викликали "швидку допомогу". Так я опинився в Боткінській лікарні, де було виявлено багато внутрішніх болячок. Спасибі їм велике – за місяць заштопали".

За матеріалами NEWSru