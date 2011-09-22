Шварценеггер хоче зняти ще два "Термінатора"
17:17, 22 вересня 2011Культура
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Хоча спонсора ще не нема
Арнольд Шварценеггер і власниця прав на франшизу "Термінатор" Мега Елісон домовилися зняти два продовження знаменитого фантастичного фільму вже в 2012 році. Про це повідомляє Deadline.
Це рішення примусило режисера Джастіна Ліна, який останнім часом вважався постановником "Термінатора 5", покинути проект, оскільки в 2012 році він буде зайнятий на зйомках "Форсажу 6".
Зазначимо, що у продовжень поки немає сценарію, і жодна з великих голлівудських студій поки що не заявляла про готовність фінансувати виробництво картин.
Поки відомо лише, що Джеймс Кемерон погодився взяти участь у роботі над сюжетом. Чи захоче творець "Термінатора" узяти на себе якісь інші функції, поки невідомо.
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