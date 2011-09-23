У Кам’янці-Подільському може з’явитися пам’ятник литовсько-руським князям

У Кам’янці-Подільському може з’явитися пам’ятник литовсько-руських князям Коріятовичам (ці князі правили на Поділлі та Закарпатті у XIV ст. - УНІАН).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло СІМАШКЕВИЧ.

“У нас є задумка спорудити пам’ятник на честь князів Коріятовичів. Найближчими днями матимемо зустріч з литовським послом і, якщо він погодиться на наші умови, то, думаю, що доведемо справу до кінця”, - заявив він.

Мер Кам’янця-Подільського розраховує, що половину витрат на спорудження скульптури (близько 3 млн. грн.) візьме литовська сторона.