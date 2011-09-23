У Києві виступлять зірки мюзиклу Нотр Дам де Парі

13 грудня у київському Палаці спорту відбудеться концерт Найкращі пісні мюзиклу Нотр Дам де Парі.

У концерті візьмуть участь зірки мюзиклу, популярні виконавці французької естради: Елен Сегара, Жюлі Зенатті, Брюно Пельтьє, Даніель Лавуа, Гару, Патрік Фьорі та Люк Мервіль у супроводі великого симфонічного оркестру та хору. Як повідомили Корреспондент.net організатори концерту, у київської публіки буде можливість побачити і почути найкраще з цього відомого європейського мюзиклу.

Диригувати шоу запрошений маестро Гі Сент-Онж, аранжувальник та мультиінструменталіст, що співпрацює з багатьма світовими зірками, серед яких Девід Боуї, Селін Діон, Мішель Легран та інші. Гі працює з симфонічними оркестрами Монреаля, Квебека, Ванкувера та Праги.

Концерт у Києві відбудеться 13 грудня у Палаці спорту, початок о 19.00. Вартість квитків: від 450 до 5000 грн.

Нагадаємо, що прем`єра мюзиклу Нотр Дам де Парі відбулася 18 вересня 1998 року. Він потрапив у Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніший, а такі композиції, як Belle таі Le temps des cathédrales, стали світовими хітами.

У грудні 2010 року саме в Києві зірки оригінальної французької постановки - Брюно Пельтьє, Гару, Елен Сегара, Даніель Лавуа, Патрік Фьорі, Жюлі Зенатті та Люк Мервіль - вперше після багаторічної перерви зустрілися на одній сцені, щоб знову виконати арії з легендарного мюзиклу. Це був перший спільний виступ виконавців на українській сцені. На численні прохання глядачів у грудні 2011 року відбудуться останні концерти, які пройдуть тільки в Києві та Парижі.

Корреспондент.net

