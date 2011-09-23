Сьогодні назвуть фільм-номінант на премію Оскар від України

23 вересня, український Оскарівський Комітет, створений при Асоціації продюсерів України, назве фільм, який буде номінований від України на премію Оскар Американської академії кінематографічних мистецтв і наук (США) в номінації Фільм іноземною мовою.

Про це повідомили у прес-службі Асоціації продюсерів України.

До Українського Оскарівського Комітету цього року входять народний артист України Богдан Ступка, народна артистка України Ада Роговцева, режисер Олег Фіалко, лауреат технічної премії Оскар Анатолій Кокуш, голова Національної Спілки кінематографістів Сергій Тримбач, письменник, сценарист Андрій Курков, кінокритик, ведучий телепрограми Аргумент-кіно Володимир Войтенко, президент Асоціації продюсерів України Олексій Сєрков, продюсер Дмитро Колесников, продюсер, сценарист Ігор Савиченко й режисер Сергій Маслобойщиков.

Тим часом, КоммерсантЪ-Украина повідомляє, що до розгляду подавали чотири картини, у виробництві яких брала участь Україна: Любов і крапка режисера Валерія Ямбурського, заявлена дистриб`ютором Universe Media як "перша українська романтична комедія в 3D", альманах короткометражних фільмів Мудаки. Арабески, режисерський дебют телесценариста Костянтина Коновалова Аня, Волга, рок-н-рол і знята в чотиристоронній копродукції чорнобильська драма Олександра Міндадзе У суботу, що цьогоріч брала участь в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю.

За словами члена комітету, віце-президента Асоціації продюсерів України Дмитра Колесникова, не всі заявлені фільми відповідають умовам включення до довгого списку претендентів на здобуття премії. Крім технічних вимог і наявності англійських субтитрів, традиційно хвороблива для українських картин умова - фільм обов`язково має побувати в прокаті не менше 7 днів.

Нагадаємо, що з 15 по 20 вересня тривав прийом заявок на участь у відборі фільму-номінанта на премію Оскар від України.

Тим часом, у Росії розгорівся скандал навколо висунення фільму Цитадель Микити Михалкова на премію Американської кіноакадемії від Росії.

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84-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться у Лос-Анджелесі 26 лютого 2012 року. Ведучим церемонії буде актор Едді Мерфі.

Нагадаємо, що 83-тя церемонія вручення премії Оскар відбулася в ніч із 27 на 28 лютого 2011 року. Оскар в номінації Найкращий фільм завоювала історична драма Король говорить!. Цей фільм також отримав Оскар у номінаціях Найкращий режисер (Том Хупер), Найкращий актор (Колін Ферт) і Найкращий оригінальний сценарій (Девід Сайдлер).

Корреспондент.net

