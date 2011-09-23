Бригинець: Замість книгарні «Сяйво» буде друкарня, кафе та новий суд

В колишній книгарні «Сяйво» київська влада планує розмістити ще й кафе та друкарню, щоб «поки друкарня виконуватиме замовлення, замовники могли випити кави». На задум київської влади місто витратить майже 2 млн. грн. з бюджету столиці вже цього року лише для закупівлі друкарського обладнання.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі комісії Київради з питань культури та туризму, сказав голова комісії Олександр БРИГИНЕЦЬ, додавши, що за відповідні зміни до бюджету Києва проголосувала більшість в Київраді.

«Це голосування по суті дало старт процесу перепрофілювання приміщення, де тепер одночасно розміщуватиметься і книгарня, і друкарня, і кафе, та остаточного знищення колективу, що багато років вів боротьбу за збереження книгарні», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зауважив, що КМДА формально пропонує колективу книжкового магазину «Сяйво» працювати у новоствореному комунальному підприємстві, яке, звичайно ж, вже не називатиметься «Сяйво», адже ця назва належить колективу, що працював в цьому приміщенні до виселення командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Тепер, після кількарічної судової тяганини нова київська влада, продовжуючи славні традиції мера, не допускає колектив до відновлення роботи, хоч це і суперечить Закону. Схоже, що очільники Києва різних часів мають одну мету – знищити, роздробити, деморалізувати колектив легендарної книгарні, а приміщення використати із найбільшою для себе зручністю», - обурений О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії переконаний, що колектив книгарні «Сяйво» змушений буде втягнутися в новий судовий процес – тепер проти О.ПОПОВА і КМДА, вимагаючи приміщення для продовження своєї діяльності.

Як нагадує прес-служба, книгарню «Сяйво» закрили 8 лютого 2010 року. Шевченківська РДА продала приміщення ТОВ «Абріль-студіо». Тоді в магазин з’явилися представники нових власників, заварили вікна залізними щитами, а вхід кілька місяців був перегороджений вантажівками. Госпсуд Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу приміщення магазину і повернув його в комунальну власність.