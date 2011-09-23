Студенти кричали в центрі Києва: Ви нам - корупцію, ми вам - революцію!

Студенти провели у центрі Києва марш протесту проти політики міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА, незважаючи на те, що бійці спецпідрозділу «Беркут» незаконно перешкоджали їм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член правління Української Гельсінської спілки Володимир ЧЕМЕРИС.

За його словами, під час проведення учасниками форуму “Інша сторона освіти” акції протесту поблизу Михайлівської площі бійці “Беркута” незаконно взяли групу студентів у “кільце” і протягом довгого часу не випускали їх.

Як заявили інші учасники маршу, їх «звільнила» група народних депутатів, серед яких були Андрій ПАРУБІЙ та Леся ОРОБЕЦЬ.

“Коли нас оточили, ми простояли годину або більше, але ми не хотіли розходитися. Ми знаємо, за що ми стоїмо – і воно того варте. Нам допомогли декілька нардепів, яким вдалось домовитися із представниками силових структур”, – розповів учасник форуму Михайло КАМЄНЄВ.

Під наглядом "Беркута" студенти йшли з Михайлівської до Європейської площі, скандуючи "Ви нам - корупцію, ми вам - революцію!"

Також, за словами В.ЧЕМЕРИСА, організатори маршу збираються подати звернення до прокуратури за статтею 340 Кримінального кодексу України (“Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій”).

Як повідомляв УНІАН, близько 150 студентів, які планували провести протестну ходу у знак незгоди із політикою Д.ТАБАЧНИКА, сьогодні були заблоковані бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут».

У профспілці "Пряма Дія", яка організувала марш, повідомили, що цей захід був запланований як один із заходів контр-форуму "Інший бік освіти" 22-23 вересня, приуроченого до форуму міністрів освіти країн Європи у Києві. Також марш був спрямований проти міліцейської жорстокості та обмежень мирних зібрань, як реакція на затримання студентів на Михайлівській площі учора, 22 вересня.