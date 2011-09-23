Патріарх Кирило навідається на Західну Україну

Патріарх Московський Кирило 2 жовтня відвідає Чернівецьку область. Під час відвідин області освятить собор.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв.

З його слів, 2 жовтня Кирило візьме участь в освяченні Свято-Троїцького собору Свято-Вознесенського монастиря в селі Банчени Герцаївського району Чернівецької області.

Папієв зазначив, що це буде перший візит патріарха в Чернівецьку область.

Нагадаємо, 14 та 15 вересня в Україні з візитом перебував патріарх московський Кирило. Він відвідав Луганську область.

ТСН.ua