Патріарх Кирило навідається на Західну Україну
20:17, 23 вересня 2011Культура
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Щойно встиг поїхати
Патріарх Московський Кирило 2 жовтня відвідає Чернівецьку область. Під час відвідин області освятить собор.
Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв.
З його слів, 2 жовтня Кирило візьме участь в освяченні Свято-Троїцького собору Свято-Вознесенського монастиря в селі Банчени Герцаївського району Чернівецької області.
Папієв зазначив, що це буде перший візит патріарха в Чернівецьку область.
Нагадаємо, 14 та 15 вересня в Україні з візитом перебував патріарх московський Кирило. Він відвідав Луганську область.
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