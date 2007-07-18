Сьогодні у Києві відбудеться творчий вечір Валентина Гафта

Сьогодні у приміщенні київського Театру оперети відбудеться творчий вечір народного артиста Росії, актора московського театру «Современник» Валентина ГАФТА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив сам артист.

В.ГАФТ зазначив, що такого великого творчого великого вечора він ще не проводив.

За словами артиста, на сьогоднішньому вечорі він читатиме свої епіграми, вірші. Багато віршів буде прочитано вперше, серед них, за словами В.ГАФТА, «будуть і скандальні, які, можливо, викличуть різні судження». Водночас він зауважив, що нікого не хоче образити.

Артист повідомив, що про себе говоритиме небагато, а більше розповідатиме про героїв своїх віршів та епіграм. За його словами, він зачитає епіграми на російських політиків, зокрема депутата Держдуми Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, про мера Москви Юрія ЛУЖКОВА та інших.

В.ГАФТ також зазначив, що програма цього вечора буде імпровізованою. «Я постараюся, щоб все було природно й не нудно», - сказав артист.

В.ГАФТ розповів, що в Україні почувається як удома, бо ще школярем, з другого по десятий класи відпочивав у районі Прилук Чернігівської області. Провів там загалом більш як десять років. Також в Україні живуть його численні родичі й багато близьких людей.

Крім того, В.ГАФТ зазначив, що Київ для нього – одне з найкращих міст світу. За словами артиста, його найулюбленішим місцем в столиці України є Андріївський узвіз.