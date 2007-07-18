У Києві створять єдиний реєстр закладів культури

Найближчим часом у Києві планується створити єдиний реєстр закладів культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній зустрічі у Київській міській державній адміністрації домовилися заступники міського голови Олесь ДОВГИЙ та Анатолій ЖУРАВСЬКИЙ і представники творчих спілок.

Присутні на зустрічі голови національних творчих спілок погодилися подати до КМДА список тих об’єктів, які були або є закріпленими за ними. Саме з цих списків і формуватиметься єдиний реєстр закладів культури.

До цих приміщень, за словами О. ДОВГОГО, буде введено мораторій на продаж чи оренду. Їхній перелік депутатам запропонують ухвалити на наступному засіданні міської ради.

Учасники зустрічі також погодили ухвалити нове положення до Генерального плану забудови Києва, згідно з яким певні площі, що передаються забудовниками у власність міста, будуть відходити творчим спілкам та закладам культури.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом представники політичних сил та творчої інтелігенції неодноразово заявляли про знищення культурного життя в Києві. Зокрема, наприкінці червня працівники культури, мистецтва, члени творчих спілок у відкритому листі заявили, що влада столиці має намір позбавити закладів культури приміщень у центрі міста.

За словами народного артиста України, керівника служби Секретаріату Президента України Олександра БИСТРУШКІНА, “прикриваючись статтею 118 Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік”, київська влада з метою нібито наповнення казни міста за рахунок перегляду орендних ставок за приміщення нежитлового фонду змушує інтелігенцію йти на конкурси з грошовитими бізнес-орендарями.