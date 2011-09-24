Янукович пообіцяв повернути в Україну прах Ярослава Мудрого

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв посприяти поверненню в Україну праху Ярослава Мудрого.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ заявив під час спілкування зі співробітниками Національного заповідника «Софія Київська».

В.ЯНУКОВИЧ також пообіцяв посприяти поверненню в Софійський собор і з-за кордону ікони Миколи Мокрого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава держави взяв участь в урочистостях за нагоди 1000-річчя Софійського собору.

У Митрополичих палатах Національного заповідника «Софія Київська» глава держави оглянув виставку «Пам’ятки сакрального мистецтва XV – XVII століття».

В.ЯНУКОВИЧ також запалив свічку біля Царських врат.

Президент України виступив на урочистостях з промовою.