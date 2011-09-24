Цього року Україна не боротиметься за "Оскар"

Цього року Україна не відправлятиме свій фільм на отримання кінопремії "Оскар" як краще іноземне кіно. Про це повідомив голова українського оскарісього комітету Олег Фіалко.

О.Фіалко зазначив, що 22 вересня відбулося засідання комітету, де був визначений фільм, який буде заявлений на "Оскар". Проте потім він взяв конверт, відкрив його і дістав чистий лист паперу. "Переможця немає", – сказав він.

За словами О.Фіалка, цього року комітет спочатку розглядав п`ять претендентів. "На превеликий жаль, усі вони не відповідають регламенту американського оскарівського комітету", – додав він.

При цьому голова українського оскарівського комітету підкреслив, що не йдеться про якість фільмів.

У той же час, Фіалко сказав, що зараз в Україні йде робота над 9-ту фільмами, які потенційно можуть стати претендентами на "Оскар" наступного року. "Гадаю, що наступного року ми не тільки представимо, але й виграємо", – додав він.

У свою чергу, віце-президент Асоціації продюсерів України Дмитро Колесников зазначив, що критерії до фільмів, які можуть претендувати на "Оскар", чітко прописані і якщо вони не витримані, кіноакадемія не допускає їх до участі.

За словами режисера, окрім технічних вимог до фільмів, серед інших, повинні дотримуватися норми про те, що їх продюсери, сценаристи і режисери повинні бути українцями, фільм повинен бути не меншого тижня в українському прокаті, а також повинне бути підтвердження касових зборів.

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