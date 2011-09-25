Сьогоднішня корида в Барселоні буде останньою

У неділю ввечері в столиці Каталонії Барселоні відбудеться остання в історії регіону корида, заборонена місцевою владою під тиском громадськості.

Парламент Каталонії заборонив бої биків під тиском захисників тварин: близько 200 тис. осіб підписали петицію про припинення цієї багатовікової традиції.

Незважаючи на те, що останні роки інтерес глядачів до кориди почав падати, вартість деяких квитків на чорному ринку в п`ять разів вище номіналу, повідомляє джерело Бі-бі-сі в Барселоні.