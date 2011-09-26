Хітом наступної весни стане жовтий колір (фото)

Тиждень моди в Лондоні визначив тенденції майбутнього сезону.

Трикотаж. Тонкий трикотаж схоже обіцяє стати весняним бестселером. Придивіться до колекцій Pringle of Scotland і JW Anderson.

Об`ємні спідниці. Вузькі спідниці не покидають модний Олімп, але йдуть на другий план. У новому сезоні дизайнери пропонують звернути увагу на більш об`ємні моделі, наприклад, в складку. Їх можна було побачити на показах Acne, Jonathan Saunders, Peter Pilotto.

Яскраві штани з принтом. Такі брюки були популярні цього літа серед молоді та шанувальників fast fashion. Чому б і іншим не приміряти ці кумедні штанці? Наприклад, в наступному сезоні. Принти в квіточку, ягідки, клітку, геометричні візерунки ... - словом, все що ваша душа забажає! Цей тренд простежується в колекціях Erdem, Clements Ribeiro, Michael van der Ham, Vivienne Westwood.

Манірність. Наглухо застебнуті сорочки в поєднанні зі спідницями в складку - шкільний образ буде актуальний і в наступному сезоні. Цікаве бачення даного тренду показали Mulberry, Issa і Erdem.

Африканські мотиви. Чарівні орнаменти, колоритні забарвлення, сміливі рішення. Цю ідею підхопили Burberry Prorsum, Matthew Williamson, Holly Fulton.

Колір сезону - жовтий! Шукаємо в колекціях Mulberry, Matthew Williamson, David Koma.

Корреспондент

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