Елтон Джон зніме фільм про себе

Британський співак Елтон Джон (Elton John) зніме біографічний фільм про себе, який буде називатися Людина-ракета (Rocketman) - так само, як одна з популярних композицій Джона.

Продюсерами стрічки будуть сам Елтон Джон, його партнер Девід Ферніш (David Furnish) і продюсер Стів Гамільтон Шоу (Steve Hamilton Shaw), який очолює студію Rocket Pictures. Всі троє вже працювали разом - над мультфільмом Гномео і Джульєтта (Gnomeo and Juliet), виручивши у світовому прокаті майже $ 200 млн.

Сценарій напише Лі Холл (Lee Hall), який співпрацював з Джоном при створенні мюзиклу Біллі Елліот (Billy Elliot), повідомляє Reuters з посиланням на агента Елтона.

"Це буде ні на що не схожий біографічний фільм - такий же дивний, як саме життя Елтона, з нелінійним пристроєм і небанальним візуальним підходом. Він проведе глядача через той незвичайний досвід - позитивний і негативний, - завдяки якому склалася особистість Елтона як художника, музиканта і людини ", - цитує продюсера Стіва Гамільтон Шоу ресурс Deadline.com.

На головну роль претендують Джеймс МакЕвой (James McAvoy, Особливо небезпечний, Спокута, Останній король Шотландії) і Роберт Дауні-молодший (Robert Downey Jr).

Нагадаємо, що 8 листопада 2011 Елтон Джон виступить у Києві.

РИА Новости