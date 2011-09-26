"Буковель" повноцінно прийматиме туристів і влітку

Незабаром гірськолижний курорт "Буковель" повноцінно прийматиме відвідувачів і влітку. Тут запрацює технологічно-рекреаційне озеро об`ємом 420 тисяч м. куб.

Озеро-велетень довжиною 800 м., шириною 100 м. та глибиною до 8 м. стане не лише чудовим місцем відпочинку, але й технічним резервуаром води, який дасть можливість за лічені дні (4-7днів) осніжити всі 53 кілометри лижних трас.

Проектні потужності цього технологічного озера дозволять забезпечити будівництво нових витягів та 20 кілометрів трас згідно генерального плану, які тут планують збудувати вже в найближчому майбутньому.

Ще одним масштабним інфраструктурним проектом у цьому році стане будівництво комплексу очисних споруд, який забезпечить весь спектр очисних заходів для проживання на території комплексу 20 тисяч осіб. На разі курорт володіє очисними спорудами для забезпечення очисних та стічних вод на 2500 осіб.

За повідомленням прес-служби "Буковелю", планується вкласти у розбудову комплексу понад 300 млн гривень.

Третина з них піде на покращення та розвиток вже існуючих сервісів і їх вдосконалення. Серед новинок: нові дитячі майданчики для навчання й ігор, нові мультиліфти, посадочні ескалаторні доріжки біля витягів.