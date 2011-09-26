Опубліковано невідомий роман Конан-Дойля

У понеділок на полицях книжкових магазинів вперше з`явиться раніше невідомий роман британського письменника Артура Конан-Дойля під назвою "Розповідь Джона Сміта". Про це повідомляє ВВС.

Це - перший роман Конан-Дойля, який був написаний в 1983-1884 роках; він заснований на роздумах людини, прикутої до ліжка подагрою.

Конан-Дойль відіслав роман видавцеві, але пакет загубився поштою. Потім він знову написав його з пам`яті.

І ось тепер Британська бібліотека видала цей роман, а також його аудіоверсію у виконанні актора Роберта Ліндсея. Рукопис роману у формі чотирьох блокнотів став частиною експозиції, присвяченій життю Конан-Дойля.

"Ця публікація і виставка свідчать, що ми поки багато не знаємо про цього знаменитого письменника, - сказала Рейчел Фосс, яка редагувала книгу. - Це свідоцтво різноманіття його життя і багатства архіву, який він залишив після себе".

Рукопис роману потрапив у Британську бібліотеку в 2007 році і тепер публікується з дозволу правовласників.

Автор продовжував працювати над текстом і навіть використовував деякі уривки з роману в своїх пізніших книгах, але ніколи не намагався знову опублікувати його.

"Моє засмучення з приводу втрати рукопису - ніщо в порівнянні з тим жахом, який я відчув би, якби він знайшовся і з`явився у вигляді книги" - одного разу пожартував письменник.

Як говорить представник правовласників Джон Лелленберг, письменникові дуже пощастило, що його перший роман не був опублікований за його життя.

Але все одно він вважає, що ця книга дозволяє "зрозуміти, про що думав і що відчував майбутній творець Шерлока Холмса".