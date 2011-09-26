В Україну хлинули паломники-хасиди

До міжнародного аеропорту «Одеса» прибувають літаки з ізраїльськими паломниками-хасидами на борту – до кінця доби очікується прибуття понад трьох тисяч пасажирів, стільки ж - протягом 27 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, підготовку до прибуття 25-27 вересня близько шести тисяч паломників в аеропорту почали заздалегідь: встановлено тимчасові термінали і відпрацьовано тимчасову технологію прийому, з 25 вересня по 5 жовтня, коли закінчиться програма перебування іноземних гостей, персонал підприємства переведено на посилений режим роботи.

Безпеку тих, хто прибуває, забезпечуватиме лінійний відділ міліції, а також співробітники внутрішніх військ МВС України.

Згідно з програмою перебування в Україні, хасиди продовжать свій шлях з Одеси до Умані Черкаської області.

З урахуванням скасування візового режиму між Україною і Ізраїлем 26-27 вересня очікується прибуття понад 30 тисяч паломників - рекордна кількість за всю історію паломництва до Умані, з них близько шести тисяч хасидів відправляться до Умані через Одесу.

28-29 вересня хасиди з усього світу зустрінуть юдейський новий рік - Рош-га-шана - на могилі пророка цадика Нахмана.

Як повідомляв УНІАН, торік Умань відвідали 24 тисячі осіб з 23 країн світу, велика частина яких - громадяни Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в Україні Реувен ДІНЕЛЬ висловив припущення, що цього року до Умані у зв`язку із скасуванням візового режиму між Україною та Ізраїлем можуть приїхати 70 тис. паломників.

Довідка УНІАН. Засновник хасидизму (гілки юдаїзму) рабі Нахман народився 1772 року в місті Меджибож (нині - Хмельницька область). Жив також у Брацлаві (на території нинішньої Білорусі), а 1808 року, захворівши на туберкульоз, поселився в Умані, де й був, згідно із заповітом, похований у 1810 році.

Відтоді це місто стало одним з найшанованіших у єврейському світі центрів. У 30-х роках минулого століття паломництво до Умані припинилося і відновлено лише в 1988 році.