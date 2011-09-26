Арт-фестиваль на чернігівському заводі

24 вересня в Чернігові до Дня міста відбувся фестиваль «Велика творча субота». Його головною особливістю стало те, що мистецькі заходи відбувалися не де-небудь, а в промисловій зоні майже на околиці міста, у «Ремзаводі», він же – ремонтний завод «Жовтневий молот».

«Ремзавод» виглядає як типовий український занепалий завод. Організатори вирішили його руїнну постіндустріальну естетику дещо ушляхетнити. Тож основною подією стало дитяче малювання. Юні чернігівці передбачувано розмальовували асфальт на заводі та – що цікавіше – будки заводських собак. Житло песиків стало яскравим, різнокольоровим і плямистим.

Після кількох конкурсів для дітей на сходах заводського музею (судячи з усього, зачиненого) відбулися поетичні читання. Тут виступили Олена Степаненко, Олександр Моцар і Олег Коцарев. А закінчилося все кінопоказом у заводському клубі. Крім того, під час «Велийої творчої суботи» всі охочі могли вільно заходити на територію заводу і зробити собі там невеличку екскурсію.