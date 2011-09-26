Шакіра заспіває на відкритті «Олімпійського» у Києві

На церемонії відкриття національного спортивного комплексу «Олімпійський» 8 жовтня виступить всесвітньо відома колумбійська співачка ШАКІРА.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», про це сьогодні у Львові заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, хто із зірок буде задіяний у відкритті двох арен у Києві та Львові, віце-прем`єр відповів: «Київську арену відкриє та сама зірка, яка «закривала» чемпіонат світу в Йоганнесбурзі. Щодо Львова - відкриттю арени найбільше підійде голос АНАСТЕЙШИ».

У повідомленні зазначається, що ШАКІРА має величезний досвід виступів перед прихильниками футболу. До того ж її пісня Waka Waka стала офіційним гімном чемпіонату світу з футболу в Південно-Африканській Республіці, який відбувся влітку 2010 року.

Особисте життя співачки також нерозривно пов`язане з футболом – у березні цього року співачка офіційно підтвердила свої романтичні стосунки з гравцем збірної Іспанії й «Барселони» Жераром ПІКЕ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Б.КОЛЕСНІКОВ відзначав, що в церемонії відкриття НСК "Олімпійський" візьме участь більш як тисяча артистів. Феєричне відкриття комплексу зможуть побачити до 58 тисяч глядачів.