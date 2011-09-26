В Італії знайшли поховання середньовічної відьми
16:57, 26 вересня 2011Культура
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В її щелепу було вбито 7 цвяхів
На місці зруйнованої церкви у центральній частині Італії археологи виявили дивне поховання, датоване приблизно початком ХІІІ століття.
На думку учених, поховану, скоріше за все, підозрювали в чаклунстві, пише Euromag.ru.
Вона була похована без труни чи савана. В її щелепу було вбито 7 цвяхів. Ще більше цвяхів було вбито в землю навколо неї: археологи вважають, що цвяхами було прибито одяг жінки, що не зберігся.
Очевидно, організатори та учасники поховання намагалися таким чином не допустити, аби вона після смерті встала з могили.
Поблизу знайдено ще одне жіноче поховання: навколо останків лежали 17 гральних кісток.
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