В Італії знайшли поховання середньовічної відьми

На місці зруйнованої церкви у центральній частині Італії археологи виявили дивне поховання, датоване приблизно початком ХІІІ століття.

На думку учених, поховану, скоріше за все, підозрювали в чаклунстві, пише Euromag.ru.

Вона була похована без труни чи савана. В її щелепу було вбито 7 цвяхів. Ще більше цвяхів було вбито в землю навколо неї: археологи вважають, що цвяхами було прибито одяг жінки, що не зберігся.

Очевидно, організатори та учасники поховання намагалися таким чином не допустити, аби вона після смерті встала з могили.

Поблизу знайдено ще одне жіноче поховання: навколо останків лежали 17 гральних кісток.

Українська правда