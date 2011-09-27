У США проходить Тиждень заборонених книг

У США 24 вересня розпочався Тиждень заборонених книг. Ініціатори проекту борються з цензурою і заборонами, підкреслюючи, як важливо мати кожному читачеві свою точку зору на літературний твір.

Тиждень заборонених книг проводить Американська бібліотечна асоціація захисту вільного читання (ALA). В рамках проекту на території країни пройдуть кілька заходів на підтримку відкритого доступу до найрізноманітнішої літератури, повідомляє The Los Angeles Times.

Шкільні ради американських округів періодично забороняють твори, які, на їхню думку, містять елементи насильства та опис відвертих сексуальних сцен. Книги можуть виключити зі списку шкільної літератури, списку позакласного читання або вилучити їх із бібліотек. Ініціаторами заборони іноді виступають батьки учнів.

Під заборону потрапляють і твори відомих авторів: влітку 2011 року, наприклад, в окрузі Міссурі в школах заборонили читати роман Курта Воннегута Бійня номер п`ять, або Хрестовий похід дітей, а Норвезький ліс Харукі Муракамі зник зі списку рекомендованих до прочитання книг в штаті Нью-Джерсі.

Перед початком Тижня заборонених книг державна бібліотека Чарльтона в штаті Массачусетс зняла заборону на книгу Марка Твена Щоденник Єви. Це видання вилучили з бібліотеки в 1906 році через ілюстрацій, що зображують оголену Єву, повідомляє Reuters.

Тиждень заборонених книг проводиться щорічно з 1982 року в останній тиждень вересня.

В американських школах також проводиться програма ALA Заборонена книга про допустимі межі свободи слова. Учні вивчають твори, які коли-небудь заборонялися або намагалися заборонити, і пишуть твір про те, чи варто було це робити.

Нагадаємо, що останні роки перелік літератури, недоступної шкільним бібліотекам, очолювала дитяча книжка У Танго їх троє (And Tango Makes Three), яка розповідає про гомосексуальну пару пінгвінів, які взяли на виховання пташеня.



Lenta.ru

