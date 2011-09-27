27 грудня запрацює ще одна станція київського метро

Прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що 27 грудня в Києві відкриють чергову станцію метро "Виставковий центр" на "синій" гілці.

Про це він сказав сьогодні журналістам, оглядаючи будівництво нової станції метро на ВДНГ.

"27 грудня, ми домовились, що ця станція прийме перших пасажирів. Потрібно ще зробити великий обсяг роботи, але найголовніше - на станції має висіти освітлювальна люстра, а решта - дрібниці", – сказав Азаров.

Прем`єр також зазначив, що вже є технічні рішення, які дозволять наприкінці 2012 року здати ще дві станції метро у цьому напрямку.

"Таким чином, у нас запрацює 25-кілометрова лінія метро, яка дозволить розв`язати дуже серйозні транспортні проблеми в напрямку Одеської площі", - сказав він.

Азаров також зазначив, що 4 жовтня буде відкрито Кільцеву лінію електрички.

"Ми також домовилися про те, що запустимо рух до Подольського мосту. І це дозволить жителям району швидко діставатися центральної частини міста", - додав Азаров.

Нагадаємо, київська влада обіцяє до 2025 року в Києві відкрити дві гілки метро - Подільсько-Вигурівську (на Троєщину) та - Лівобережну (вона повинна з`єднати Троєщину з Осокорками). Загалом відкриють 23 станції.