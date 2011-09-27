Брітні Спірс вказала Козловському на двері

Віталію Козловському, який сьогодні заспіває на розігріві у Брітні Спірс, не пощастило.

"Шекспір", як його охрестили фани, приїхав до співачки з величезним букетом білих троянд, сподіваючись познайомитися. Але вже через 20 хвилин спішно покинув "Оперу", де зупинилася Брітні.

На ходу співак сказав журналістам "Сегодня", що "просто приїхав в готель пообідати, а Брітні тут ні при чому".

Але, як дізналися журналісти, Спірс, яка відпочивала перед нічними пригодами, просто дала йому відкоша.

ТСН