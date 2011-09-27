У Таїланді оскаженілий слон потоптався по українських молодятах

Для двох молодят із Одеси медовий місяць у Таїланді міг стати трагедією.

26-річну Тетяну Мею та 24-річного Артема Перепелицю ледь не затоптав скажений слон на прогулянці джунглями.

І якщо хлопець відбувся травмою ноги і саднами, то дівчина опинилася в інвалідному візку і зможе встати на ноги тільки через 3-4 місяці, пише "Сегодня".

Одразу після весілля Тетяна і Артем поїхали відпочити до Таїланду, на острів Пхукет, де вирішили спробувати екзотичну екскурсію на слонах. Як згадує одесит, його з дружиною посадили в сідло на слоні і міцно пристебнули.

"Слідом за нами пустили слона з бивнями. Але не минуло й кількох хвилин, як він наздогнав нашого і став атакувати його бивнями, перевернувши набік. Мені дивом вдалося вибратися, а от дружина застрягла в сідлі. Потім вже до Тані підбіг наш візник і перерізав мотузку, якою вона була прив`язана", - говорить Артем

У результаті, хлопець поранив стопу, а його дружина зламала обидві ноги. У місцевій лікарні в молодої родини почали вимагати паспорти і страховку, які в той час були в готелі. Артему довелося через пробки мчати в готель, поки його дружина стікала кров`ю і мучилася від болю.

Наразі дівчину прооперували - у ноги вставили титанові пластини. Тепер вона може пересуватися лише у інвалідному візку, а встати на ноги зможе лише через 3-4 місяці.

Нагадаємо, раніше слон на смерть затоптав туристку зі Швейцарії на півдні Таїланду, ще три людини отримали важкі травми.

Українська правда