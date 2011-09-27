Україна потребує підвищення іміджу, як держава з тисячолітньою історією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку точку зору висловив президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО під час заходів, присвячених Міжнародному дню туризму, сьогодні, 27 вересня.

«Сьогодні «Парк Київська Русь» демонструє світу найбільше місто - Стародавній Київ, його Дитинець – те, з чого починається Україна, вся східна Європа, для того щоб ми всі разом, вся співдружність туристів всього світу відкрили для себе це чудо світу. Україна потребує підвищення іміджу. Одна з цілей Парку - створити світову мекку туризму», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Він відзначив, що Стародавній Києва має багато нерозгаданого, і побажав туристам одержати задоволення від розгадок таємниць Дитинця, «які продовжують впливати на закони всесвіту».

«Київський Дитинець має багато нерозгаданих таємниць. Як Київ у Х столітті розміром в 10 гектар і населенням 2 тисячі чоловік міг так успішно управляти і творити в такій величезній державі – від Балтики до Чорного моря, від Карпат до Волги?! Навіть це питання дозволяє всім кращим умам людства напружитися над тим, щоб розв’язати цю загадку. Бажаю всім одержати задоволення від розгадок таємниць нашої історії та історії людських цивілізацій», - побажав В.ЯНЧЕНКО.