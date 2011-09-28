Сьогодні іудеї відзначають Новий рік

У середу ввечері єврейські громади починають святкувати Новий рік, який обчислюється від створення світу. За єврейським літочисленням, настає 5772 рік.

Євреї відраховують Новий рік від шостого дня творіння, - дня, коли Бог створив першу людину. "У цьому є глибокий сенс. Саме згадуючи про створення людини, ми з особливою силою усвідомлюємо, що наше життя має сенс, що ми прийшли у цей світ не просто так, а з волі Творця", - зазначив головний рабин.

У переддень свята Рош Ашана євреї вітають один одного побажанням: "Нехай вам буде записано тільки хороше в цьому році". Древня легенда свідчить, що на небесах у величезній Книзі життя записані імена всіх, хто живе на Землі, і саме в дні Рош Ашану Бог відзначає в ній, яка доля чекає на них: "Кому жити і кому померти, кого очікує спокій і кого блукання, кого благополуччя і кого терзання, кому призначено бідність і кому багатство ".

До початку святкової трапези прийнято їсти яблука в меду, і саме з цим звичаєм пов`язано побажання "доброго і солодкого" Нового року. Під час трапези їдять голову риби, гранат, страви з моркви, буряка й інших плодів, назви яких на івриті або ідиш асоціюється з добрими подіями.

Нагадаємо, близько 40 тисяч паломників-хасидів прибудуть до Умані для святкування єврейського Нового року. Щорічно Умань відвідують десятки тисяч паломників-хасидів, які приїжджають сюди для того, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік і помолитися на могилі тлумача Тори Нахмана з Брацлава, нащадка засновника хасидизму БаалШемТова.