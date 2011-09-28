У Бердичеві на Ленінові написали фарбою «Кат українського народу»

У місті Бердичів Житомирської області невідомі в ніч з 25 на 26 вересня зробили зеленою фарбою напис на монументі вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну «Кат українського народу» .

Як передає кореспондент УНІАН, напис вже змили працівники бердичівського КП «Озеленювач». Допомагали комунальникам мити пам’ятник активісти Бердичівського міському КПУ.

Правоохоронців про вчинене вже повідомили, за цим фактом проводиться перевірка. Відшукати зловмисників могла б допомогти камера зовнішнього відеоспостереження на будівлі Бердичівського міськвиконкому, але вона наразі працює у тестовому режимі.