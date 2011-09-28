У Києві пройдуть українські вечорниці у вигляді етнодискотек

Козацька спадкова духовна республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує про початок нового проекту – віночка українських вечорниць у вигляді етнодискотек, котрі будуть тривати з 1 жовтня 2011 року по «Зелені свята» — Трійцю наступного 2012 року.

Як повідомляють організатори проекту, перші «Слобідські вечорниці» на «Мамаєвій Слободі» (Київ, вул. Михайла Донця, 2) розпочнуться 1 жовтня 2011 року о 14:00 за участі гурту «ДримбаДаДзига», виступу Діджея з низкою сучасних українських танцювальних мелодій, а також гурту «Вулиця».

Дрес-код заходу – вишиванка! Всі, хто буде одягнений у вишиванку.

Наступні етнодискотеки на «Мамаєвій Слободі» пройдуть:

* Другі Слобідські вечорниці заплановано провести на «День козачки» — 29 жовтня 2011 року.

* Треті – напередодні Кузьми і Дем`яна – 12 листопада 2011 року.

* Четверті – напередодні Пилипа – 26 листопада 2011 року.

* П`яті – на Катерини – 7 грудня 2011 року.

* Шості – на Андрея, або ж Великі вечорниці – 13 грудня 2011 року. Вечір на Андрея в народі називали ще великими вечорницями, або ж Калитою.

* Сьомі вечорниці – 7 січня 2012 року на Різдво.

* Восьмі вечорниці припадають на Всеїду – 18 лютого 2012 року.

* Дев`яті вечорниці припадають на 25 лютого 2012 року – Колодій (Масниця).

* Десяті вечорниці – 15 квітня 2012 року на Великдень

* Одинадцяті – 24 травня 2012 року – Вшестя (Вознесіння)

* Дванадцяті – на Зелені свята — Трійцю – 3 червня 2012 року.

Детальніше організстори пропонують дізнатися тут.